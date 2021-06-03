Наркоконтрабандисты отделались штрафами в Туркестанской области

Департаментом экономических расследований по Туркестанской области АФМ РК завершено досудебные расследования в отношении пяти наркоконтрабандистов, передает zakon.kz.

Двое из пяти наркоконтрабандистов - граждане Казахстана, еще двое - Республики Узбекистана, а один - гражданин Таджикистана. Задержать всех указанных лиц помогли служебно-розыскные собаки на таможенном посту "Жибек-Жолы" Туркестанской области, - говорится в сообщении, опубликованном otyrar.kz.

Приговором суда обвиняемые были признаны виновными по статье 286 Уголовного кодекса РК (контрабанда изъятых из обращения предметов или предметов, обращение которых ограничено) и осуждены к различным наказаниям.

Отмечается, что гражданину Узбекистана дали четыре года и шесть месяцев ограничения свободы, а на остальных наркоконтрабандистов наложены штрафы до 200 МРП.

С начала 2021 года сотрудниками ДЭР по Туркестанской области на таможенной границе пресечено восемь фактов контрабанды наркотических средств, уточняет издание.