Десантно-штурмовые войска подняли по тревоге

Десантно-штурмовые войска привели в боевую готовность, сообщает zakon.kz.

По сигналу учебной тревоги был поднят весь личный состав. В настоящее время с военнослужащими проводятся комплексные тактико-строевые занятия по боевой готовности.

Тактико-строевые занятия позволяют проверить реальные возможности воинских частей и подразделений, в предельно короткие сроки осуществить всестороннюю подготовку и выполнить поставленную задачу. Все мероприятия боевой подготовки проходят в условиях, максимально приближенных к боевой обстановке. командующий Десантно-штурмовыми войсками Каныш Абубакиров

Цель занятий - отработка действий личного состава при приведении в боевую готовность, проверке эффективности работы систем оповещения, повышении слаженности органов управления и подразделений, совершенствовании навыков личного состава и организации взаимодействия соединений и воинских частей с органами военного управления и другими формированиями.

Тактико-строевые занятия проводятся в составах рот, батальонов, воинских частей и соединений.