Байден запутался, говоря об Альцгеймере

Президент США Джо Байден рассуждал о болезни Альцгеймера, но допустил оговорку, передает zakon.kz.

Вы знаете, если мы не сделаем что-то с болезнью Альцгеймера в Америке, каждая отдельная больничная койка, существующая в Америке, — как вам скажут медсестры - каждая до единой будет занята в следующие 15 лет пациентом с болезнью Альцгеймера - каждый - обходится нам более чем в триллион долларов", - приводит слова Байдена от 27 мая во время выступления в Кливленде (штат Огайо) lenta.ru.

Между тем, американские журналисты утверждают, что до этого речь шла о других цифрах.

И я говорю здесь прессе, что если мы что-то не сделаем, например, с болезнью Альцгеймера, каждая отдельная койка в американских больницах сегодня будет занята кем-то с болезнью Альцгеймера в течение 20 лет, каждая отдельная кровать, — заявлял Байден 23 марта во время посещения Колумбуса (штат Огайо).

Также было отмечено его выступление во время предвыборной кампании во Флориде, где он заявлял, что "каждая отдельная кровать" будет занята через 19 лет.

При этом, доказательств подобного прогноза от президента СМИ не нашли.

Болезнь Альцгеймера является самой распространенной причиной деменции, на которую, по оценкам, приходится от 60 до 80% случаев. Однако они часто смешиваются вместе. Деменция отражает группу симптомов, таких как проблемы с памятью или навыками решения проблем, которые вызваны такими заболеваниями, как болезнь Альцгеймера. Пациенты с этим заболеванием проводят время в больницах, однако госпитализация часто считается для них вредной и дорогостоящей, поэтому чем меньше времени проведено в больнице, тем лучше, подчеркивает газета.

Вопреки утверждениям Байдена, расчеты авторов статьи показывают, что в 2040 году все еще будет много больничных коек, даже с учетом ожидаемого увеличения числа пациентов с болезнью Альцгеймера, пишет издание.