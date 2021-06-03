Мужчина избил подростка в торговом доме Щучинска

Акмолинские полицейские задержали подозреваемого в нанесении телесных повреждений несовершеннолетнему, сообщает zakon.kz.

В областной полиции уточнили, что инцидент произошел в одном из торговых домов Щучинска.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от @aqmola_pd

1 июня отец потерпевшего обратился с заявлением в отдел полиции Бурабайского района. Прибывшими на место происшествия сотрудниками полиции было установлено, что конфликт произошел, когда подозреваемый попытался оплатить покупки на кассе магазина в обход образовавшейся к тому моменту очереди. К мужчине с просьбой занять очередь обратился 17-летний житель Щучинска. В ходе возникшего словесного конфликта 30-летний местный житель вывел несовершеннолетнего в фойе магазина и нанес ему телесные повреждения. пресс-служба ДП Акмолинской области

По данному факту возбуждено досудебное производство по ч. 1 ст. 293 УК РК "Хулиганство".

В отношении подозреваемого избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке. пресс-служба ДП Акмолинской области