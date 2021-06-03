Беларусь ответила на санкции США

Беларусь вводит ответные санкции в отношении США, передает zakon.kz.

Как заявил "Sputnik Беларусь" официальный представить МИД республики Анатолий Глаз, Беларусь, как суверенная страна, не может оставить без внимания недружественный выпад властей США.

По его словам, временного поверенного в делах США в Беларуси в четверг, 3 июня, вызвали в МИД. Ему объявили об ответных мерах.

В их числе - сокращение дипломатического и административно-технического персонала американской дипмиссии, ужесточение визовых процедур, ограничение работы американских специалистов в Беларуси на временной основе. Нами также отозвано решение о работе в Беларуси Агентства США по международному развитию. Анатолий Глаз

Эти меры, как отметил официальный представить МИД Беларуси, – точечные, и они должны послать четкий сигнал США о бесперспективности давления и принуждения в отношениях с Беларусью.

Он подчеркнул, что белорусская сторона в свою очередь готова продолжать контакты с Вашингтоном, но только на принципах равноправия и взаимного уважения.

По его словам, санкции США в отношении нескольких предприятий нефтехимического комплекса Беларуси - незаконные.

Они противоречат международному праву и призваны оказать давление на суверенное государство. Данные меры нанесут ущерб трудовым коллективам затронутых субъектов, простым белорусским гражданам. Анатолий Глаз

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С 3 июня США возобновили санкции против девяти госпредприятий нефтехимической отрасли Беларуси. Об этом сообщила администрация Белого дома. Санкции были анонсированы еще в апреле, за 45 дней до заявленного вступления в силу. Речь идет о "Белорусском нефтяном торговом доме", "Белнефтехиме", Belneftekhim USA Inc, "Белшине", "Гродно Азоте", "Гродно химволокне", "Лакокраске", "Нафтане" и "Полоцке стекловолокне".