Подросток разбился насмерть, упав с балкона 20-го этажа в Нур-Султане

В Нур-Султане с балкона 20-го этажа упал 14-летний подросток, сообщает zakon.kz.

Информация об этом появилась в Telegram-канале журналиста Михаила Козачкова.

В столице ходят нехорошие слухи о появлении новой игры для подростков по типу "Синего кита" - нужно выполнять какие-то задания, чтобы повышать уровень, но есть и вариант, что игрок получает приказ покончить собой. К рассылке приложено вот это видео, как будто из ЖК "Триумф Астаны". Камера сняла момент смертельного падения подростка. Перепроверяю информацию, жду комментариев правоохранительных органов, - написал он.

В столичном департаменте полиции прокомментировали информацию.

29 мая в 23:18 дежурную часть УП района "Есиль" поступила информация, что по пр. Кабанбай батыра с балкона 20-го этажа упал несовершеннолетний. От полученных травм скончался на месте. Установлено, что на момент трагедии мать 14-летнего подростка находилась дома. В ходе изучения изъятого персонального компьютера, посещение самим ребенком сайтов и игр суицидального направления не установлено. По данному факту возбуждено уголовное дело, проводится расследование. пресс-служба ДП Нур-Султана

Столичные полицейские обратились к родителям, которых попросили осуществлять контроль за своими детьми и обратить внимание на их поведение.