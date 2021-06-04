Основатель Telegram-канала NEXTA: Я хочу сделать все, чтобы исправить свои ошибки

Основатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич, которого арестовали в Минске, дал большое интервью белорусскому государственному телеканалу ОНТ, сообщает zakon.kz.

Программу "Марков. Ничего личного", гостем которого стал Протасевич, транслируют на YouTube-канале телеканала.

В начале интервью, нарезки которого опубликованы в Telegram-канале ОНТ, у Романа Протасевича спросили, добровольно ли он согласился на интервью. На этот вопрос он ответил: "Абсолютно".

Также у него спросили, как отнесутся его соратники к данной беседе.

Мне, если честно, тяжело предугадать реакцию, которая будет с их стороны. Я почти уверен, что очень многие начнут меня публично осуждать. Я почти уверен, что какие-то акции поддержки, которые они планировали ранее, естественно, сойдут на нет. Я не удивлюсь, если многие назовут меня предателем. Но могу сказать честно, что мне абсолютно все равно, что будут говорить они. Я нахожусь здесь и сейчас. Я правда хочу сделать все, для того, чтобы исправить свои ошибки. Роман Протасевич

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23 мая летевший из Афин в Вильнюс самолет авиакомпании Ryanair из-за сообщения о минировании запросил экстренную посадку. Воздушное судно совершило аварийную посадку в аэропорту Минска. На борту самолета находился основатель оппозиционного телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич, которого задержали белорусские силовики.

Главное управление по борьбе с организованной преступностью и коррупцией (ГУБОПиК) МВД Беларуси подтвердило задержание в минском аэропорту одного из основателей признанного в республике экстремистским telegram-канала Nexta Романа Протасевича.

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