Из-за "убогого" жилья: Беженцы подали в суд на Великобританию и выиграли дело

Верховный Суд Великобритании постановил, что решение британского правительства разместить беженцев и мигрантов в бывших военных казармах в Фолкстоне, графство Кент, было незаконным, передает zakon.kz со ссылкой на Газета.ру.

Cуд вынес решение в пользу шести просителей убежища, которые заявили, что министерство внутренних дел Великобритании нарушило права человека, разместив их в "убогих" и "небезопасных" условиях в бараках, что вызвало крупную вспышку коронавируса, в результате которой заразились почти 200 человек, - пишет Euronews.

Вспышка болезни произошла через несколько месяцев после того, как министерство внутренних дел было предупреждено официальными органами здравоохранения о том, что размещение мигрантов во время пандемии коронавируса в подобных будет небезопасным, по данным представителей мигрантов.

Судья также обратила внимание на пожар, возникший в январе на фоне протестов против условий в казармах.

В ходе рассмотрения дела было обнаружено, что министр внутренних дел Прити Пател необоснованно проигнорировала совет минздрава о том, что казармы не подходят для жилья, а также обнаружила, что ее департамент не принял адекватных мер, чтобы попытаться защитить жителей от коронавируса.

Британские СМИ сообщают, что в связи с произошедшим Патель столкнулась призывами уйти в отставку.