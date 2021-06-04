WP: Минюст США оценил ущерб от штурма Капитолия в $1,5 млн

Министерство юстиции США оценило ущерб, нанесенный Капитолию в результате штурма 6 января сторонников Дональда Трампа, в 1,5 млн долларов, передает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

По данным Washington Post, оценка ущерба содержится в документах судебного разбирательства одного из дел, касающихся участников беспорядков у Конгресса. Несколько адвокатов заявили, что прокуроры добиваются реституции в размере 2 тыс. долларов по каждому делу о преступлении и 500 долларов по каждому делу о проступках.

Издание отмечает, что принцип расчета этой суммы не до конца ясен. Представители главного архитектора Капитолия подтвердили, что предоставляли Минюсту США свою оценку ущерба, которая и легла в основу подсчетов ведомства.

Как заявляли американские власти, в результате штурма Капитолия были повреждены в том числе предметы искусства и мебель, имеющие историческую ценность. Было разбито золотое зеркало XIX века и выбиты многие окна и двери.

6 января сторонники предыдущего президента США республиканца Дональда Трампа ворвались в здание Конгресса, чтобы воспрепятствовать утверждению итогов выборов главы государства.