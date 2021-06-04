Билл Гейтс рассказал, где построят безотходный ядерный реактор

4 июня 2021, 09:28
Фото: Ferra.ru

Руководители американских энергетических компаний TerraPower и PacifiCorp Билл Гейтс и Уоррен Баффет выбрали место для строительства ядерного реактора нового поколения Natrium, сообщает zakon.kz.

По информации Lenta.ru, реактор на быстрых нейтронах построят в американском штате Вайоминге на территории бывшей угольной шахты. Точное место установки станции объявят к концу 2021 года. Проект включает в себя реактор с натриевым теплоносителем и накопителем энергии на основе расплавов солей с максимальной мощностью до 500 мегаватт. Использование усовершенствованного реактора на безуглеродной технологии дополнит программу перехода к альтернативным источникам энергии в целях защиты от глобального изменения климата.

Natrium изменит правила игры в энергетической отрасли, — сказал Гейтс.

В конце 2020 года министерство энергетики США выделило TerraPower 80 миллионов долларов для разработки проекта Natrium. Общая стоимость установки составит около одного миллиарда долларов.


Присылайте свои новости на наш
Читайте новости zakon.kz в
Показать комментарии

Популярное

все топ новости

НОВОСТИ

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:

Хотите быть в курсе важных новостей?