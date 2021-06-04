Билл Гейтс рассказал, где построят безотходный ядерный реактор

Руководители американских энергетических компаний TerraPower и PacifiCorp Билл Гейтс и Уоррен Баффет выбрали место для строительства ядерного реактора нового поколения Natrium, сообщает zakon.kz.

По информации Lenta.ru, реактор на быстрых нейтронах построят в американском штате Вайоминге на территории бывшей угольной шахты. Точное место установки станции объявят к концу 2021 года. Проект включает в себя реактор с натриевым теплоносителем и накопителем энергии на основе расплавов солей с максимальной мощностью до 500 мегаватт. Использование усовершенствованного реактора на безуглеродной технологии дополнит программу перехода к альтернативным источникам энергии в целях защиты от глобального изменения климата.

Natrium изменит правила игры в энергетической отрасли, — сказал Гейтс.

В конце 2020 года министерство энергетики США выделило TerraPower 80 миллионов долларов для разработки проекта Natrium. Общая стоимость установки составит около одного миллиарда долларов.