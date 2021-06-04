Психолог рассказала о скрытой опасности сериальной зависимости

Психолог рассказала, может ли интерес к сериалам оказаться зависимостью, сообщает zakon.kz.

По словам Алисы Метелиной, это во многом зависит от сюжета сериала.

Естественно, когда человек очень зависит от сериалов, особенно когда это сериалы про какую-то яркую жизнь, которые лишены смысловой нагрузки. Одно дело, если человек смотрит какой-нибудь детективный сериал, антиутопию или что-то, что имеет некий смысл, то есть там есть достаточной продуманный глубокий сюжет, - это в целом нормально. Но если человек смотрит так называемые мыльные оперы и не может с этого слезть, то мы можем гарантировать, что он впал в некую зависимость, - сказала эксперт изданию "Звезда".

Вместо того, чтобы проживать свою жизнь, озвучивать свои желания близким людям и реализовывать их в реальности, человек уходит в придуманный мир.

Получается, что у человека зависимость сродни игровой. Может быть, в чуть более легкой форме. И он проживает жизнь каких-то персонажей, реализуется в этом, ассоциирует себя с этим персонажем, но при этом упускает какие-то возможности в реальности, - объяснила психолог.