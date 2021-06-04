В Медеуском районе Алматы часть зданий на сутки отключат от горячей воды, сообщает zakon.kz.

С 8:00 часов 7 июня до 8:00 часов 8 июня горячая вода не будет поступать в жилые дома и иные здания, расположенные на территории Медеуского района в контурах улиц Райымбека – Есенберлина – Орманова – Кабанбай Батыра – Пушкина – Макатаева –Уалиханова, - сообщили в ТОО "Алматинские тепловые сети".

Ограничения вводятся из-за необходимости проведения ремонтных работ на сетях теплоснабжения.