Появилось видео с кыргызско-таджикской границы. Таджикистан выставил контейнер

Появилось видео с кыргызско-таджикской границы, где Таджикистан выставил контейнер, сообщает zakon.kz.

На кадрах видно, как кран устанавливает контейнер. Чуть дальше стоит внедорожник, предположительно военный.

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По информации 24.kg, таджикская сторона 4 июня в 03.00 начала устанавливать контейнер на неописанном участке границы в местности Унжу-Булак Чон-Алайского района, зайдя в глубь территории Кыргызстана до 1 тысячи метров. К 6.00 таджикистанцы отошли от установленного контейнера на 600 метров.