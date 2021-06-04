Организаторов финансовой пирамиды "Денежный поток" осудили на 5 лет 

Осуждены организаторы финансовой пирамиды "Денежный поток" в ВКО, сообщает zakon.kz.

Департаментом экономических расследований по Восточно-Казахстанской области пресечена деятельность финансовой пирамиды "Денежный поток" с оборотом более 200 млн тенге.

Следствием установлено, что в 2019-2020 гг. две жительницы ВКО посредством мессенджера организовали мошенническую схему под видом деятельности крупной строительной компании России. Организаторы финпирамиды обещали баснословную еженедельную прибыль в размере 25% от суммы взноса в течение двух месяцев. При этом, доверчивые вкладчики официальные договоры не заключали, а денежные переводы осуществляли на карту организаторов, - сообщили в пресс-службе Агентства РК по финансовому мониторингу.

Жертвами финпирамиды стали более 370 человек, из которых обратились только 43.

Виновные лица приговорены к 5 годам лишения свободы.



