"Ангарскому маньяку" вынесли новый приговор

В России "Ангарский маньяк" Михаил Попков был приговорен еще к 10 годам тюрьмы по двум эпизодам, сообщает zakon.kz.

Он уже получил два пожизненных срока за 81 убийство.

Собранные следственными органами СУ СК РФ по Иркутской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 57-летнему Михаилу Попкову. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. "з" ст. 102 УК РСФСР (умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах, совершенное в отношении двух лиц), - говорится в сообщении СУ СК России по Иркутской области.

По данным следствия, он в ночь с 13 на 14 июля в 1995 году совершил убийство незнакомой ему женщины. Также он сообщил следствию о причастии к еще одному убийству в 1995 году.

По информации 360tv, "Ангарский маньяк" совершал убийства с 1992 по 2010 год. До 1998-го он служил в милиции. В 2012 году его задержали и смогли установить причастность к 81 убийству и покушениям на убийство. Через три года Попков получил свой первый пожизненный срок, когда суд рассмотрел дело о 22 убийствах. В 2018-м маньяка приговорили уже ко второму. Выяснилось, что Попков вменяем. Но психолого-психиатрическая экспертиза выявила у него непреодолимое желание убивать. Летом прошлого года маньяк сознался в двух других убийствах женщин в Ангарске в период с 1995 по 1998 год. Его этапировали из мордовской колонии для пожизненно осужденных в следственный изолятор Иркутской области