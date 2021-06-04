Домашняя птица в Павлодаре массово гибнет от гнуса

Павлодарский регион атаковали полчища гнуса - летающих кровососущих насекомых, передает zakon.kz со ссылкой на Pavon.

Местные жители говорят, погибают чаще всего молодые пернатые. Впрочем, и сами люди на улицу выходить боятся. Называют проблему с кровососущими насекомыми в областном центре - "еще терпимой". В сельском акимате не отрицают - ситуация сложная, сообщает Irbistv.kz.

Для семьи Александры Борисенко домашнее хозяйство - чуть ли не единственный способ выживания. Говорит, учитывая нынешние цены, птица и огород выручают. Однако сейчас пернатые под угрозой.

Ничего не помогает. Птица гибнет каждый день. Сегодня за ночь 5 гусят погибли. Для нас это деньги, у нас семья многодетная. Один гусенок стоит 2100 тенге, месяц ему. 5 гусей - потеря для нашей семьи, - сетует женщина.

Пытаются спасаться при помощи дыма. Поджигают сено с навозом. Но уберечь каждого цыпленка и гусенка не удается. Жители собрались сегодня у местного акимата. Принесли падаль. Требуют, чтобы в село Павлодарское срочно прислали дезинсекторов — обрабатывать и пойму, и улицы.

Нас просто съедают, у нас птицы дохнут, собаки дохнут. Ночью на улицу выйти невозможно. Дети все искусанные. Вообще жить невозможно. Никогда такого года не было! - возмущается Алена Лактионова, жительница села Павлодарское.

-В нашем селе уже 4 обработки было вдоль пойменных лугов. На всех спусках, всего их 8. Также проводили обработку термогенератором, ездили машины и задымляли. Также велись авиационные обработки, - пояснил Амангельды Бекмагамбетов, заместитель акима села Павлодарское.

В акимате села признают, ситуация сложная. Обработку у них проводил областной подрядчик. Своего нет. Ранее заместитель руководителя отдела ЖКХ сообщал, что именно в Павлодарском вопрос на стадии заключения договоров. А пока чиновники смотрят на документы, в местных птичниках может не остаться живности.