Мы провели анализ за пять лет, и, к сожалению, из года в год повторяются одни и те же преступления, сообщил на форуме предпринимателей глава Агентства РК по противодействию коррупции Марат Ахметжанов, передает корреспондент zakon.kz.

Еще раз подчеркну, что защита бизнеса для нас одна из приоритетных. Мы совершенствуемся, проводим структурные образования, по закону на нас возложены три основных функции: превенция — устранение причин и условий для коррупции, выявление — оперативная работа и расследование — качественное и законное расследование дела, — напомнил Марат Ахметжанов.

По его словам, некоторые неверно воспринимают добропорядочность, думая, что речь идет о чтениях лекций, развешивание плакатов и т.д.

Он добавил, что под превенцией следует понимать системное устранение коррупции, создание культуры добропорядочности.

К сожалению, сегодня все выстроено так, что из года в год, мы делали анализ на протяжении пяти лет, повторяются одни и те же преступления. Те же хищения, те же кредиты, те же невыполнение строительных работ, те же громкие наши хлопки, когда ждут и думают, что это наша основная работа — кого-то задержать, выступить с пресс-релизом и показать эффективную работу. Но это же не может продолжаться? Надо устранять причину, а не бороться с последствиями, — заявил глава Антикора.

Председатель Агентства напомнил, что Президент Касым-Жомарт Токаев поручал бороться с причинами и условиями коррупционных явлений, отмечая, что работа без этого направления будет борьбой с "ветряными мельницами".

Агентство отказывается от показателей по количеству преступлений и направленных дел в суд. Но это не значит, что уголовное преследование коррупционеров не будет. Принцип неотвратимости никто не отменял. Кто достоин, они будут нести заслуженное наказание. Но простому человеку или предпринимателю неважно количество уголовных приговоров. Им важно улучшение системы, устранение барьеров и предпосылок для взяточничества. Чтобы процессы распределения субсидий, госзакупок были прозрачные и справедливые. То есть нужно ориентировать работу на потребность наших клиентов. Клиенты - это общество, народ, бизнес, госорганы. Здесь нам важна обратная связь. Поэтому у нас очень хорошие отношения с Атамекеном. Думаю, мы это усилим, — заключил Ахметжанов.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан