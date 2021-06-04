Президент Казахстана провел переговоры с генеральным секретарем ООН

Глава государства Касым-Жомарт Токаев в режиме видеоконференцсвязи провел встречу с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, передает zakon.kz.

Пресс-служба Акорды сообщает, что в ходе переговоров были обсуждены приоритетные направления сотрудничества Казахстана с ООН. Особое внимание было уделено совместным усилиям по противодействию пандемии, борьбе с изменением климата, а также обеспечению региональной безопасности и стабильности.

Президент подтвердил поддержку Казахстаном кандидатуры Антониу Гутерриша на второй срок на посту главы ООН.

Собеседники обстоятельно рассмотрели вопросы обеспечения региональной безопасности и стабильности в контексте ситуации в Афганистане. Глава государства заявил о готовности Казахстана продолжить оказание помощи Афганистану и участвовать в международных усилиях, направленных на восстановление стабильности в этой стране. В этом контексте Генеральный секретарь ООН отметил исключительную роль государств Центральной Азии, в том числе Казахстана, в продвижении этого процесса.

Касым-Жомарт Токаев проинформировал Генсека ООН о принимаемых мерах по противодействию коронавирусу, в том числе о разработке отечественной вакцины QazVac, планах вакцинировать до 55 % населения страны до конца текущего года. Антониу Гутерриш приветствовал разработку казахстанского антиковидного препарата и успешный ход кампании по массовой вакцинации.

Генеральный секретарь ООН позитивно отозвался об инициативах Казахстана, направленных на защиту интересов стран, входящих в Группу развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, что особенно актуально в условиях кризиса, вызванного пандемией.

Президент Казахстана сообщил о своем намерении принять участие в предстоящей в ноябре всемирной климатической конференции СОР26 в Глазго, в ходе которой будут заявлены обновленные национальные меры по достижению углеродной нейтральности к 2060 году.

Антониу Гутерриш высоко оценил лидерство Казахстана в продвижении глобальной антиядерной повестки. Касым-Жомарт Токаев пригласил Генсека ООН принять участие в международной конференции, приуроченной к 30-летию закрытия Семипалатинского полигона, которая состоится в августе в нашей стране.

В завершение беседы стороны достигли договоренности о продолжении тесных контактов по широкому спектру вопросов, представляющих взаимный интерес.