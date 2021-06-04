Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с Днем госсимволов, передает zakon.kz.
Поздравляю казахстанцев с Днем госсимволов! Этот праздник имеет особое значение для нашей государственности. Флаг, Герб и Гимн – пробуждают в каждом из нас патриотические чувства. Пусть эти священные атрибуты Независимости всегда служат единению нации! - написал Президент на своей странице в Twitter.
Баршаңызды Мемлекеттік рәміздер күнімен құттықтаймын! Бұл – еліміз үшін айрықша маңызды мейрам. Көк байрақ, Елтаңба мен Әнұран әрбір қазақстандықтың жүрегіне мақтаныш ұялатып, отаншылдық рухын асқақтатады. Тәуелсіздіктің қасиетті нышандары ұлтты ұлы істерге ұйыстыра берсін! pic.twitter.com/W5cmmABlK4— Qasym-Jomart Toqayev (@TokayevKZ) June 4, 2021
4 июня 1992 года в Казахстане была утверждена официальная атрибутика страны – Флаг, Герб и Гимн.
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