Токаев поздравил казахстанцев с Днем госсимволов

4 июня 2021, 14:31
Фото: Акорда

Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с Днем госсимволов, передает zakon.kz.

Поздравляю казахстанцев с Днем госсимволов! Этот праздник имеет особое значение для нашей государственности. Флаг, Герб и Гимн – пробуждают в каждом из нас патриотические чувства. Пусть эти священные атрибуты Независимости всегда служат единению нации! - написал Президент на своей странице в Twitter.


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