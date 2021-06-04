Как управленческие ошибки становятся уголовными, объяснил глава Антикора

Чиновники подписывают акты до завершения проекта, чтобы не было не освоения средств, и становятся объектами преступлений, сказал на форуме предпринимателей председатель Агентства РК по противодействию коррупции Марат Ахметжанов, передает корреспондент zakon.kz.

При строительстве широко известна проблема подписания фиктивных актов. Зачастую чиновники подписывают это до завершения проекта. Но однако не везде в целях хищения, а во избежание ответственности за не освоение этих денег. Также у министерств есть и другие показатели по вводу жилья, по исполнения бюджетных программ. Ради их достижения они идут на приписки, на формальные подписания актов, на авансовые перечисления денег. Это все граничит с уголовным правонарушением. В итоге страдает качество работы, а госслужащие сами становятся объектами и субъектами преступлений. Почему у нас управленческие ошибки граничат с уголовным нарушением? Потому что фактически при подписании формы 2 уже есть состав и событие преступлений, — объяснил Ахметжанов.

В результате, по его словам, не возведенный объект подписан и вводится, как уже готовый, но фактически там необходимо доделывать работу на сотни млн тенге.

В результате органы уголовного преследования эти деяния квалифицируют, как оконченный состав преступлений. По информации ведомства, из-за таких фактов 464 должностных лица осуждены за пять лет.

Это те, кто имеет высшее образование, обучались за границей, то есть это профессионалы. Но система так подвела, что они стали преступниками. Мы теряем обученных кадров и из-за таких преступлений никто не хочет проявлять инициативу. Мы теряем госслужащих, которые хотят что-то преобразовать своим трудом, внести вклад. Поэтому здесь причины глубоко зарыты. Если мы это не устраним, поэтому возглавляемое мной ведомство будет практически оправдывать свое назначение. Потому что я на следующий год и в этом могу привлечь массу лиц по этим уголовным деяниям, — добавил глава Антикора.

По его словам, одна из причин — существующая система планирования и освоения бюджета. Планируется пересмотреть процедуру размещения заявок при госзакупках и сделать ее более прозрачной.

В планах интегрировать порталы госбюджета и госзакупа, предусмотреть публичность размещения заявок, необходимо для распространения однородных товаров установить единые спецификации и цены. При строительстве крупных и долгосрочных проектов надо переходить к проектному финансированию по опыту стран ОЭСР, а не к освоению средств к концу каждого бюджетного периода. Также целесообразно внедрить сопровождение бюджетных средств , начиная от выделения до освоение. Но это не должно быть игрой в одни ворота. Для этого нужно принятие и бизнесом правил честной игры. Хочешь работать с государственными деньгами, будешь готов к открытости. Это и есть на самом деле добропорядочность, — заключил Ахметжанов.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан