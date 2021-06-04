Как грамотно защищаться по обвинению в уклонении от уплаты налогов

Дамы и господа!

Смотрите прямой эфир ПРАВМЕДИА "Специфика и основные направления защиты по делам об уклонении от уплаты налога и (или) других обязательных платежей в бюджет".

Вы узнаете:

В чем состоит суть обвинений гражданина и организации по статьям УК об уклонении от уплаты налогов.

Как расследуются уголовные дела о неуплате налогов. Как проходит налоговая проверка.

О специфике защиты по данной категории уголовных дел. Для чего адвокаты привлекают к делу экспертов.



Ведущий - Таир Назханов, адвокат с 27-летним опытом, признанный международным юридическим рейтингом Legal 500 в качестве одного из лучших адвокатов в сфере экономических преступлений.

Эфир полезен бухгалтерам, юристам, адвокатам, сотрудникам финансовых и налоговых органов, судьям.