Правила направления казахстанцев на лечение за рубеж утвердили в РК

Министр здравоохранения РК своим приказом от 26 мая 2021 года утвердил правила направления граждан РК на лечение за рубеж или привлечения зарубежных специалистов для проведения лечения в отечественных медицинских организациях в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, передает zakon.kz.

Направление граждан РК на лечение за рубеж или привлечение зарубежных специалистов для проведения лечения в отечественных медицинских организациях в рамках ГОБМП осуществляется в соответствии с перечнем заболеваний, при которых казахстанцы направляются на лечение за рубеж согласно приложению.

К таким заболеваниям относятся:

Артериовенозные мальформации и опухоли, требующие радиохирургического метода лечения (гамма-нож) ввиду локализации в хирургически недоступных функционально значимых областях головного мозга.

Артериовенозные мальформации сосудов ствола головного мозга, спинного мозга и артериальные аневризмы для эндоваскулярного лечения.

Опухоли основания черепа для трансорального удаления.

Злокачественные новообразования глаза, требующие радиохирургического лечения (гамма-нож, радиоактивные аппликаторы).

Кератопротезирование.

Заболевания, требующие трансплантации тканей (части ткани) или органов (части органов), за исключением аутологичных и родственных трансплантаций гемопоэтических стволовых клеток взрослых и детей, кроме заболеваний, при которых эта методика лечения не может быть выполнена в связи с отсутствием требуемых технологий в Республике Казахстан, а также трансплантации роговицы.

Стенозы гортани.

Стенозы трахеи.

В перечень отдельных категорий граждан, направляемых на лечение за рубеж входят: дети в возрасте до 18 лет при наличии показаний на высокотехнологичную медицинскую помощь, которые не проводятся в Казахстане.

В исключительных случаях по поручению Президента РК, премьер-министра РК - сотрудники правоохранительных органов, служащие Вооруженных Сил РК, получившие тяжелые травмы и увечья при исполнении служебных обязанностей, при наличии показаний на высокотехнологичную медицинскую помощь, которые не проводятся в республике.

Принятие решения о целесообразности направления пациента на лечение за рубеж и или привлечения зарубежных специалистов для проведения лечения в отечественных медицинских организациях принимается на уровне республиканских организации здравоохранения на основе заключений профильных специалистов.

При затруднении в идентификации диагноза и инновационных технологий республиканской организацией здравоохранения организовывается консилиум, с участием ведущих профильных специалистов отечественных или зарубежных медицинских организаций, - говорится в документе.

По итогам проведенных мероприятий при положительном результате первым руководителем республиканской организаций здравоохранения выдается заключение республиканской организации здравоохранения о направлении пациента на лечение за рубеж или привлечении зарубежных специалистов для проведения лечения в отечественных медицинских организациях.

Республиканская организация здравоохранения вносит на рассмотрение рабочему органу на бумажном носителе и в электронном формате следующие документы:

копия документа, удостоверяющего личность пациента; выписка из истории болезни пациента (стационарная/амбулаторная), выданная республиканской медицинской организацией, содержащая результаты проведенных исследований (с приложением подтверждающих документов) и консультаций согласно клиническим протоколам диагностики и лечения сроком давности не более 30 рабочих дней, с приложением решения консилиума с участием не менее 3 ведущих профильных специалистов отечественных и (или) зарубежных медицинских организаций; заключение республиканской организации здравоохранения о направлении пациента на лечение за рубеж и (или) привлечения зарубежных специалистов для проведения лечения в отечественных медицинских организациях, подписанное первым руководителем и заверенное гербовой печатью; данные зарубежного специалиста для проведения лечения в отечественных медицинских организациях (в произвольной форме), программу лечения пациента с указанием перечня услуг и их стоимости на срок ее оказания (ценовое предложение).

Для проведения лечения с привлечением зарубежных специалистов допускаются отечественные медицинские организации:

включенные в базу данных субъектов здравоохранения, претендующих на оказание медицинских услуг в рамках ГОБМП, согласно правилам закупа услуг у субъектов здравоохранения по оказанию медицинской помощи в рамках ГОБМП или в системе ОСМС;

имеющие заключения о соответствии организации здравоохранения к предоставлению высокотехнологичной медицинской.

Комиссия принимает решение о выборе отечественной медицинской организации, на базе которой будет проводиться лечение с привлечением зарубежных специалистов.

Рабочий орган в течение 1 рабочего дня со дня поступления заключения от республиканской организации здравоохранения о направлении пациента на лечение за рубеж и (или) привлечении зарубежных специалистов для проведения лечения в отечественных медицинских организациях в рамках ГОБМП вносит данные в информационную систему лист ожидания, размещенную на сайте рабочего органа.

Посмотреть полностью правила можно здесь.

Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.