Стало известно, почему мужчина залез на дерево в Алматы

В социальных сетях появилось видео с застрявшим на дереве мужчиной, сообщает zakon.kz.

3 июня в дежурную часть УП Ауэзовского района поступил вызов о том, что по адресу микрорайон-3 возле дома № 20 ходит неизвестный мужчина в состоянии алкогольного опьянения.

При выезде на место происшествия участковыми инспекторами информация была подтверждена. Правда, мужчина не ходил, а уже сидел на дереве. Его личность сразу же была установлена – гр.Б., 1972 г.р. Нетрезвый человек несколько раз пытался сорваться вниз. Пока прохожие уговаривали его не делать этого, участковый инспектор – капитан полиции Адилет Шегебаев, сняв с себя форменную рубашку, полез наверх и блокировал буйного мужчину, не дав ему шансы на совершение опрометчивого поступка. Внизу, тем временем, неравнодушные граждане растянули тент и были готовы поймать человека, - рассказал подробности спасательной операции начальник УП Ауэзовского района подполковник полиции Улан Абулхайыр.

Мужчину полицейские сопроводили на судебно-наркологическую экспертизу, где факт его опьянения был официально подтвержден. Позже его доставили в полицию.