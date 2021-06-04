Александр Ревва признался, что избил солиста Rammstein

Юморист и шоумен Александр Ревва признался, что избил лидера Rammstein Тилля Линдеманна, передает zakon.kz.

Как пишет "Экспресс газета", это произошло во время съемок клипа Ich hasse Kinder ("Я ненавижу детей"). Во время сцены допроса солист Rammstein не поверил в полноценную актерскую игру Реввы потребовал полной отдачи в кадре. Вот Ревва и сыграл по полной.

Мы снимали сцену допроса, я - в роли советского милиционера, Тилль - задержанный. В какой-то момент он произнес: "Давай еще"! И мне пришлось по-настоящему избить Линдеманна. Я так вошел в раж, что даже руку повредил, - рассказал Ревва в эфире шоу "Новом Радио".

При этом Ревва признался, что за работу кулаками ему не заплатили ни копейки.

Это все было по дружбе, - пояснил Александр.