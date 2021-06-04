Пресс-секретарь Елбасы стал его советником

4 июня 2021, 16:24
Фото: zakon.kz

Айдос Укибай стал советником Первого Президента РК, передает zakon.kz.

Решением Первого Президента РК – Елбасы Укибай Айдос Ыдырысулы назначен советником – пресс-секретарем Нурсултана Назарбаева.

Айдос Укибай родился в 27.07.1975 г.

В разные годы руководил департаментом информационных проектов (ДИП) АО "Хабар", был заместителем председателя правления АО "Хабар". Работал председателем правления АО "Агентство "Хабар", пресс-секретарем Президента РК. С 2019 года был пресс-секретарем Елбасы.


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