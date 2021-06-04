В Шымкенте и семи областях объявлено штормовое предупреждение 

5 июня объявлено штормовое предупреждение в семи областях Казахстана, сообщает zakon.kz.

В Туркестанской области ожидаются гроза, шквал, пыльная буря, ветер восточный 15-20, днем порывы 23-28 м/с. Местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Шымкенте в первой половине ночи и в конце дня ожидаются гроза, шквал, днем ветер восточный порывы 15-20 м/с. В Туркестане днем ожидается ветер восточный порывы 15-20 м/с.

В Кызылординской области местами сохраняется пыльная буря, утром и днем местами ожидается гроза. Ветер северо-восточный с переходом на северо-западный ночью местами 15-20 м/с, днем 15-20, местами 25 м/с. Днем сильная жара 41 градусов, чрезвычайно высокая пожароопасность. В Кызылорде днем ожидается пыльная буря. Ветер северо-восточный днем 15-20 м/с.

В Западно-Казахстанской области местами ожидаются гроза, шквал, град. Ветер северо-восточный, днем местами 15-20 м/с. В Уральске ночью ожидаются гроза, возможен град.

В Мангистауской области местами ожидаются гроза, пыльная буря, град. Ветер северный, северо-восточный местами 15-20 м/с.

В Актюбинской области местами ожидается гроза. Ветер восточный, местами 15-20 м/с. В Актобе ожидается гроза.

В Костанайской области ожидается ветер северо-восточный местами 15-20 м/с.

В Акмолинской области местами ожидается туман. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный местами 15-20 м/с.