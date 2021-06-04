Стали известны подробности о гибели мужчины в Сайране в Алматы

В полиции Алматы рассказали детали гибели мужчины в озере Сайран, передает zakon.kz.

По словам очевидцев, он был в состоянии алкогольного опьянения. Сначала незнакомец громко распевал песни, за что был высажен из общественного транспорта, затем хаотично бегал вдоль берега. В какой-то момент мужчина прыгнул в воду и заплыл в запретную зону. Его бездыханное тело было обнаружено спасателями в ходе поисковых работ, - сказано в сообщении пресс-службы ДП Алматы.

Там также рассказали, что документов при нем не было.

Личность удалось установить только к утру. Это 43-летний житель Алматинской области, состоящий на учете в центре психического здоровья, - отметили в полиции.