Полицейские за час нашли потерянные два миллиона

В Караганде полицейские нашли и вернули семейной паре потерянную барсетку с 2 млн тенге, сообщает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДП Карагандинской области

3 июня в 12.25 в Центральный отдел полиции управления полиции Караганды поступило сообщение: неизвестное лицо, находясь во дворе дома по проспекту Нуркена Абдирова, с лавочки путем свободного доступа похитило барсетку с 2 млн. тенге.

Спустя десять минут на месте происшествия работала следственно-оперативная группа в составе следователя Армана Иманкулова, оперуполномоченного Измурата Мусилимова, криминалиста Нурлана Бейсенбекова. Первым делом полицейские выяснили обстоятельства исчезновения солидной суммы денег.

Оказалось, семейная пара – Медет и Вероника Кокышевы – приехали в Караганду из Акмолинской области, чтобы приобрести автомобиль. Во дворе дома по проспекту Нуркена Абдирова супруги сели на лавочку и стали ждать своего общего друга, который должен был показать приобретаемую машину.

Вскоре знакомый подъехал и повез мужа с женой к продавцу. Уже в дороге Вероника вспомнила, что оставила барсетку с 2 млн тенге на лавочке. Кокышевы вернулись назад, но своих денег не увидели – кто-то нашел и забрал сумку с содержимым. Муж тут же позвонил в полицию.

На месте происшествия мы произвели обход прилегающей территории, чтобы установить очевидцев происшествия. Но свидетелей не нашли. Обратили внимание на расположенное рядом увеселительное заведение, на котором находилась камера видеонаблюдения. Его директор разрешил посмотреть запись. Оказалось, в поле зрения видеокамеры, попал некий мужчина в возрасте около 30 лет – было видно, как он прятал под футболку барсетку заявителей. Мы установили его личность, адрес проживания. Когда зашли в квартиру, то увидели этого мужчину. Он сразу вернул барсетку с 2 млн. тенге, которую мы передали семейной паре, - говорит Измурат Мусилимов.

Такого положительного исхода Кокышевы не предполагали.

Откровенно говоря, у нас не было никакой надежды, что полицейские смогут найти сумку с деньгами. Только моя вина, что она потерялась. Но случилось невероятное: в течение часа полицейские вернули барсетку с денежными средствами. Мужчина, который нашел ее, не успел потратить ни одного тенге. Большое спасибо сотрудникам Центрального отдела полиции за оперативность, внимательность, - поблагодарила Вероника Кокышева.

Начальник ДП Карагандинской области Ерлан Файзуллин высоко оценил профессионализм полицейских, проявленный ими в поиске утерянных денежных средств. На утреннем селекторном совещании он сообщил, что отличившиеся сотрудники будут поощрены его правами.