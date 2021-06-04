В США отказались от практики "расового нормирования" футболистов

Руководство североамериканской Национальной футбольной лиги (НФЛ) приняло решение отказаться от системы так называемого "расового нормирования", которая применялась в тестах на определение когнитивных нарушений, развившихся у футболистов после травм головы, передает zakon.kz со ссылкой на +1.

Как отметили в НФЛ, система затрудняла темнокожим игрокам, завершившим карьеру, получение компенсации в случае деменции, сообщает New York Times.

В настоящее время наши нейропсихологи разрабатывают альтернативную программу. Систему, основанную на расовых признаках, давно следовало заменить, — сказано в заявлении НФЛ.

Новая программа позволит равнозначно претендовать на компенсацию всем бывшим игрокам, включая тех, кому ранее было отказано.

НФЛ обязалась выплачивать компенсации бывшим игрокам в 2013 году. Однако соглашение не было равноценным для всех спортсменов: все футболисты проходили одинаковые нейрокогнитивные тесты, однако способности темнокожих игроков должны были снизиться сильнее, чтобы они могли получить деньги.

В августе 2020 года двое бывших игроков НФЛ Найджи Дэвенпорт и Кевин Генри обвинили руководство лиги в расовой дискриминации после того как не смогли получить выплаты за когнитивные нарушения.

Темнокожие футболисты составляют около 70% от общего состава действующих игроков НФЛ.