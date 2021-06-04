Алматинец хотел продать арендный внедорожник 

В Алматы задержан мужчина, пытавшийся продать арендное авто, сообщает zakon.kz.

25-летний гр.Н., арендовав внедорожник марки Land Cruiser 200 намеревался продать его через популярный сайт объявлений. Конечно, само объявление привлекло внимание тем, что стоимость была запрошена вдвое ниже рыночной цены. При том, что авто в хорошем состоянии, на ходу. Никаких правоустанавливающих документов у продавца не было и быть не могло. В этом и заключался весь подвох. Злоумышленник просто намеревался по-быстрому продать чужой автомобиль. Примечательно, что нашелся покупатель на такой подозрительный автомобиль, который поверил на слово, что документы будут восстановлены, якобы, после их утери. Такое правонарушение против собственности будет расследоваться в соответствии ст.190 УК РК - мошенничество, - рассказал заместитель начальника ДП Алматы Рустам Абдрахманов.

В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде "содержание под стражей".

Проводятся следственные действия.