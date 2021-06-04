Погибли дети - виновного в ДТП осудили в Костанае

В Костанае вынесен приговор виновнику ДТП, в котором погибли двое детей, передает zakon.kz.

Сегодня в суде №2 Костаная Виктору Маслюку вынесен приговор. Обвиняемого взяли под стражу в зале суда. Судья назначил пять лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии с минимальным режимом безопасности, - пишет издание alau.kz.

Напомним, смертельное ДТП произошло 25 июля на трассе Костанай-Рудный. По версии обвинения, водитель ВАЗ-2115, в котором находилось четверо взрослых и двое детей, при повороте налево, не пропустил патрульную машину. Она, в попутном направлении ехала на другое ДТП. Произошло столкновение. Дети, двенадцати и четырех лет погибли, в том числе и ребенок подсудимого. Подсудимый обвинялся по статье "Нарушение правил дорожного движения, которое повлекло по неосторожности смерть двух и более лиц". Его супруга проходила по делу потерпевшей, как и еще четыре человека, включая и полицейского-водителя.