Семилетняя девочка погибла под колесами грузовика в Алматы

Трагедия произошла в Турксибском районе Алматы, сообщает корреспондент zakon.kz.

Грузовик JAC двигался по улице Аксу в западном направлении. Со слов очевидцев, семилетняя девочка на самокате скатывалась с возвышения около магазина. Самокат выехал на дорогу перед движущимся автомобилем.

Водитель грузовика попытался избежать столкновения - затормозил, вильнул в сторону, но слишком поздно. Ребенок попал под колеса.

От полученных травм девочка скончалась на месте.

Сотрудники дорожной полиции выясняют все подробности произошедшего.