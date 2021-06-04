Семилетняя девочка погибла под колесами грузовика в Алматы

4 июня 2021, 19:36
Фото: zakon.kz

Трагедия произошла в Турксибском районе Алматы, сообщает корреспондент zakon.kz.

Грузовик JAC двигался по улице Аксу в западном направлении. Со слов очевидцев, семилетняя девочка на самокате скатывалась с возвышения около магазина. Самокат выехал на дорогу перед движущимся автомобилем.

Водитель грузовика попытался избежать столкновения - затормозил, вильнул в сторону, но слишком поздно. Ребенок попал под колеса.

От полученных травм девочка скончалась на месте.

Сотрудники дорожной полиции выясняют все подробности произошедшего.


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