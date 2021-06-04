Жительницу ЗКО подозревают в серии мошенничеств на сумму свыше 15 млн тенге

Сотрудники ДП ЗКО задержали подозреваемую в серийных махинациях, передает zakon.kz.

45-летняя жительница Бурлинского района города Аксай с весны 2020 года под предлогом помощи в приобретении квартир, завладела суммой свыше 15 млн тенге. В настоящее время ведется расследование по данным фактам по ст.190 ч.3 УК РК “Мошенничество“, выясняется причастность к другим аналогичным преступлениям. Если вы или ваши близкие пострадали от действий данной мошенницы, просьба обращаться в отдел полиции по месту своего проживания, – пишет официальный интернет-ресурс МВД РК.

Как уточняется, в настоящее время в следственном производстве находятся 23 факта мошенничества.

Департамент полиции обращается ко всем жителям области с просьбой не поддаваться на уловки мошенников и обращаться по вопросам приобретения и кредитования жилья только к официальным представителям банков. Обо всех сомнительным предложениях на рынке недвижимости просьба сообщать в полицию, - резюмируется в сообщении.