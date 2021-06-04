В Уральске торжественно отметили День государственных символов РК, сообщает zakon.kz.

Государственные символы страны – это наше национальное достояние, основа независимости государства. Когда в особо значимые моменты поднимается высоко в небо флаг Казахстана и звучит гимн нашей страны, в душе у каждого поднимается волна чувств патриотизма, гордости и уважения к родной земле. Сегодня Казахстан завоевал авторитет в мировом пространстве и государственные символы независимой республики узнают во всем мире. Символы страны объединяют нас, дают силы совершать подвиги во имя Родины. Пусть наша страна всегда процветает и гордо развевается флаг Независимости. поздравил земляков аким области Гали Искалиев

Патриотическая акция началась с эстафеты передачи государственного флага, в которой приняли участие спортсмены, автомобилисты, волонтеры, лидеры молодежных объединений региона. Они передали флаг военнослужащим, которые почетно внесли его на площадь Первого Президента РК.

В ходе праздничного мероприятия аким области наградил благодарственными письмами ряд сотрудников правоохранительной сферы, органов ЧС и пограничной службы, геройски проявивших себя во время несения службы. Среди них старший инструктор отделения пограничного контроля пункта пропуска "Сырым" Канат Туленов, внимательность которого помогла обнаружить при досмотре на границе и изъять у гражданина Киргизии 150 кг наркотических веществ; старшие оперуполномоченные по особо важным делам ДП ЗКО, подполковник полиции Армат Уразаев и капитан полиции Кайрат Маратов, которые в результате оперативно-розыскных мероприятий смогли напасть на след банды преступников, занимавшихся кражей скота в районах области и другие герои.

Более пяти лет я служу в рядах Вооруженных Сил Республики Казахстан. В прошлом году прибыл в город Уральск для несения дальнейшей службы. Стараюсь достойно выполнять свою работу, защищать мир и покой наших граждан, – сказал замкомандира роты батальона оперативного назначения войсковой части №5517 Национальной гвардии РК Нурсултан Жусупов, обезвредивший вооруженного преступника.

Певец, лауреат государственной молодежной премии "Дарын" Ибрагим Ескендир, исполнил знаменитую песню "Көк тудың желбірегені" и другие композиции, каждую из которых западноказахстанцы встретили с радушием и овациями. Местные творческие коллективы и артисты исполнили патриотические песни, традиционно завершив мероприятие песней земляка – знаменитого певца и композитора Е.Хасангалиева.

Мероприятия, посвященные Дню государственных символов, прошли во всех районах области. Завершился праздник награждением победителей конкурсов и челленджей в социальных сетях, посвященных государственным символам страны.

Камила Талгат