Педиатр опровергла миф о вреде шоколадных батончиков

4 июня 2021, 23:06
Фото: pxhere.com

Шоколадные батончики содержат большое количество сахара, но их вред не доказан. С таким заявлением выступила педиатр, врач высшей категории Лина Мурадова, сообщает zakon.kz.

Сайт телеканала "Звезда" приводит ее слова о том, что шоколадные батончики не стоит есть при ряде заболеваний, в том числе аллергических.

Педиатр напомнила, что изначально их создавали для взрослых, дабы те могли получить ударную дозу калорий в экстренной ситуации.

Когда ребёнок ничего не ест на фоне стресса, и он съел за весь день вот эти два батончика. Лучше, конечно, съесть эти два батончика, чем вообще ничего не есть. Если он питается полноценно и еще заедает этими батончиками, то тогда идёт перебор в углеводах, которые потом откладываются в жир. врач высшей категории Лина Мурадова

Мурадова подчеркнула, что основным недостатком шоколадных батончиков является содержание большого количества сахара, но вред их не доказан.


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