Россия не обязана всех кормить – Путин о транзите газа через Украину

Россия не обязана обеспечивать доход Украины от транзита газа, заявил президент России Владимир Путин 4 июня на Петербургском международном экономическом форуме, сообщает zakon.kz.

Таким образом российский лидер прокомментировал слова президента Владимира Зеленского о значении транзита российского газа для Украины, передает ТАСС.

Ранее Зеленский сказал, что без транзита газа через страну, не будет и денег на украинскую армию.

Вы думаете, что мы должны всех кормить? У нас что, обязанность такая - всех кормить что ли? президент России Владимир Путин

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Российский лидер подчеркнул, что Украина сама виновата в том, что за транзит газа имеет меньше, чем могла бы.

Они сейчас получают от нас за транзит 1,5 миллиарда долларов, получали бы три, четыре, пять, сами своими руками все сломали. президент России Владимир Путин

По его словам, монопольная позиция Украины позволяет ей диктовать цены как на сам российский газ, так и на его транзит. И добавил, что именно в этом заключается истинная причина критики газопровода "Северный поток — 2" со стороны официального Киева. А политика здесь ни при чем.

Ранее 4 июня, там же на форуме, Владимир Путин заявил, что завершена укладка труб первой нитки газопровода "Северный поток – 2", работа по второй нитке продолжается.

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