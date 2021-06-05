На 400 тысяч тенге: в Нур-Султане задержали серийного вора канализационных люков

5 июня 2021, 10:15
Фото: mvd.ru

В Нур-Султане задержали мужчину, подозреваемого в краже люков, сообщает zakon.kz.

Территориальным Управлением полиции района "Алматы" г.Нур-Султана возбуждено уголовное дело в отношении 23-летнего астанчанина, который подозревается в воровстве канализационных люков.

В ходе следствия установлено, что задержанный в течение 3-х дней приезжал на своей автомашине в ночное время суток в один из районов города и совершал кражи люков. Молодой человек успел похитить 9 люков на сумму 400 тысяч тенге, а затем сдал их в пункт приема металлолома, - говорится в сообщении ДП Нур-Султана.

Личность и местонахождения подозреваемого лица установлена при проведении оперативно-розыскных мероприятий.

Задержанный похититель дал признательные показания, устанавливается его причастность к аналогичным ранее совершенным преступлениям.

Департамент полиции г.Нур-Султана рекомендует быть бдительными. Если Вы заметили подозрительных лиц, просим сообщить в полицию или по мобильному приложению "102", - подчеркнули в ДП города.


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