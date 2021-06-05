Токаев: Казахстан уделяет особое внимание экологии

5 июня 2021, 10:30
Фото: Акорда

Касым-Жомарт Токаев сделал обращение во Всемирный день окружающей среды, сообщает zakon.kz.

Его заявление появилось на странице в twitter.

Сегодня, во Всемирный день окружающей среды, стартует Десятилетие ООН по восстановлению экосистем. Казахстан уделяет особое внимание решению экологических проблем. Уверен, в нашей стране предстоящая декада будет отмечена большими достижениями в продвижении "зеленой" повестки, - отметил он.


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