Токаев: Казахстан уделяет особое внимание экологии

Касым-Жомарт Токаев сделал обращение во Всемирный день окружающей среды, сообщает zakon.kz.

Его заявление появилось на странице в twitter.

Сегодня, во Всемирный день окружающей среды, стартует Десятилетие ООН по восстановлению экосистем. Казахстан уделяет особое внимание решению экологических проблем. Уверен, в нашей стране предстоящая декада будет отмечена большими достижениями в продвижении «зеленой» повестки.