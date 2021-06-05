Главные правила для красивого и безопасного загара

Российский врач-дерматолог Наталья Милорадова рассказала, как получить красивый и безопасный загар в летний период, передает zakon.kz.

Солнцезащитный крем следует подбирать по типу кожи. В городе можно использовать средства с SPF 30. При непрерывном нахождении на солнце подойдет крем с SPF 50. Средство требуется обновлять каждые два-три часа. Запрещено загорать в период максимальной солнечной активности - то есть с 12 до 15 часов, - информирует "Известия".

Между тем, Милорадова призывает не забывать носить головные уборы, а также увлажнять кожу, для чего, кстати, рекомендует иметь при себе флакон с термальной водой.

Также врач не обошла вниманием и проблему гиперпигментации. По ее словам, чаще всего недуг появляется при гормональном сбое в организме, когда бесконтрольно употребляются гормональные контрацептивы. Избавиться от пигмента поможет курс биоревитализации или мезотерапии.

В летний период нужно более тщательно подходить к домашнему уходу за кожей и не использовать препараты с фруктовыми кислотами и ретинолом, а то будут ожоги и гиперпигментация, - добавила специалист.