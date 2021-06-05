Зеленый чай назвали полезным при COVID-19 напитком

В Индии доктор Суреш Моханкумар провел исследование в попытках выяснить, способна ли старейшая аптека природы оказать помощь больным с коронавирусной инфекцией, передает zakon.kz со ссылкой на ferra.

Мы изучили и отсортировали библиотеку природных соединений, о которых уже известно, что они активны против других коронавирусов, используя компьютерную программу с искусственным интеллектом. Наши результаты показали, что одно из соединений в зеленом чае может бороться с коронавирусом, стоящим за COVID-19, — заявил Моханкумар.

Отмечается, что наиболее активным соединением, по данным компьютерной модели, является галлокатехин. Он есть в зеленом чае и является легкодоступным.

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