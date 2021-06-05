Теракт в Актобе - что происходило в городе пять лет назад

Пять лет прошло с момента нападения на оружейные магазины и воинскую часть в Актобе, власти определили те трагические события как проявление теракта, передает zakon.kz со ссылкой на "Диапазон".

В воскресенье, 5 июня 2016 года, вооруженные мужчины совершили нападения на два оружейных магазина и воинскую часть Актобе. Планы у преступников были куда более серьезные, и неизвестно, чем бы все закончилось, если бы их не остановили.

В городе был объявлен режим антитеррористической операции. В перестрелке погибли восемь человек, трое из них - военнослужащие.

Силовики ликвидировали 18 преступников, задержали девять человек. В теракте обвинили последователей религиозного течения "салафизм". В стране был объявлен "желтый" (умеренный) уровень террористической опасности, который продлился до 15 января 2017 года.

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Перед судом предстали 29 человек, девять из которых обвинялись в совершении ряда уголовных правонарушений, в том числе в непосредственном участии в террористическом акте, 18 - в недонесении о готовящемся преступлении, двое - в укрывательстве преступления. Свидетелями по делу проходили 48 человек, потерпевшими - 88 человек.

В своем последнем слове подсудимые раскаялись в содеянном и просили суд не назначать им пожизненное лишение свободы, дать им возможность вернуться к семье, детям. Однако непосредственных участников теракта: Бакыта Куанышбаева, Асхата Имангалиева, Ануара Садихова, Жанабая Куанышбаева, Алибека Акпанбетова, Арсена Танатарова и Асхата Рахметова, суд признал виновными и приговорил к пожизненному лишению свободы. Еще двое участников теракта получили 20 лет и 22 года лишения свободы.

Двое военнослужащих, спрятавшихся в туалете, признаны виновными по статье "Нарушение уставных правил несения внутренней службы или патрулирования в гарнизоне" и приговорены к 4,5 и 3,5 годам лишения свободы в колонии общего режима. Их также лишили воинских званий. Восемнадцать подсудимых, которые обвинялись в недонесении о готовящемся преступлении, приговорены к различным срокам наказания - от двух до пяти лет. Еще два человека признаны виновными в "укрывательстве преступления". Один из них приговорен к четырем годам лишения свободы, а второй - к такому же сроку ограничения свободы с установлением пробационного контроля на весь срок наказания.

Позже в апелляционных жалобах осужденные и их защитники просили смягчить назначенное приговором суда наказание с учетом их семейного положения и раскаяния. Однако судебная коллегия, тщательно исследовав материалы уголовного дела и изучив апелляционные жалобы осужденных, адвокатов и защитников, пришла к выводу о законности и обоснованности приговора суда.

В отношении девятерых осужденных приговор оставлен без изменения. Вместе с тем законом "Об амнистии в связи с 25-летием Независимости" предусмотрено сокращение неотбытой части наказания на одну четвертую лицам, осужденным за совершение тяжкого преступления.

В соответствии с этим приговор суда изменен в отношении 19 осужденных по статье "за недонесение о преступлении" и "укрывательство".

Нурсултан Назарбаев объявил 9 июня днем национального траура. Он выступил с заявлением, в котором указал, что террористический акт был организован приверженцами радикальных псевдорелигиозных течений, инструкции они получили из-за рубежа.

В декабре в Сети были опубликовано видео с откровениями и признаниями актюбинских террористов, в котором они признавали вину и раскаивались в совершенном. Преступники рассказывали подробности планирования и совершения теракта, некоторые плакали, вспоминая июньские события. В феврале вышли еще два видеоролика.

Всего за совершение экстремистских и террористических преступлений в 2016 году в Казахстане были осуждены 143 человека. Вследствие теракта 22 декабря был подписан закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия экстремизму и терроризму".

Согласно закону собственники и лица, уполномоченные сдавать жилье в аренду, теперь обязаны регистрировать проживающих там людей. За неисполнение предусмотрена административная ответственность как для собственника, арендодателя или арендатора, а также для лиц, проживающих без регистрации.

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