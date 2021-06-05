Фонтан пробил дорогу в Павлодаре

5 июня 2021, 12:19
Фото: скриншот/irbis.tv

Очевидцы сняли на видео фонтан воды, который пробился сквозь асфальт в Павлодаре, передает zakon.kz.

На водопроводе d 500 по улице Торайгырова выявлено повреждение. В связи с проведением ремонтных работ временно отключены от водоснабжения район от проспекта Н. Назарбаева до улицы Бухар жырау, - рассказали в пресс-службе ТОО "Павлодар-Водоканал".

Отмечается, что на месте повреждения работают аварийные бригады.

Жителям домов, отключенных от водоснабжения, будет организован подвоз воды. Ориентировочное время завершения работ - до 20.00, - резюмируется в сообщении.


Присылайте свои новости на наш
Читайте новости zakon.kz в
Показать комментарии

Популярное

все топ новости

НОВОСТИ

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:

Хотите быть в курсе важных новостей?