Киркоров рассказал об отношениях с бывшим Бузовой

Филипп Киркоров рассказал, что на самом деле его связывает с Давидом Манукяном, сообщает zakon.kz.

Король российской эстрады пришел на музыкальную премию под руку с экс-бойфрендом Ольги Бузовой.

По данным KP.RU, на мероприятие оба исполнителя явились в кабриолете, украшенном на свадебный лад цветами. Сопровождали музыкантов мускулистые красавцы, которые не отходили от них весь вечер.

Киркоров предстал перед зрителями в белоснежном костюме, Манукян — в черном, что навело зрителей на мысли о невесте и женихе. К тому же исполнители ни на минуту не отходили друг от друга.

Жизнь — любовь. У нас все прекрасно. У нас дуэт в жизни и на сцене, - заявил Киркоров.

По словам артиста, им "сложно появляться где-то".

Кроме того, звезды в ближайшее время намерены улететь на курорт.

Давид Манукян несколько месяцев назад со скандалом расстался с певицей Ольгой Бузовой.