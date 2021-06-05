История с лже-сотрудником Антикора из Шымкента получила продолжение

На полицейский видеожетон записан момент предоставления лже-сотрудником Антикора служебного удостоверения стражам порядка в Шымкенте, передает zakon.kz.

2 июня 2021 года сотрудники Полка патрульной полиции ДП города Шымкента при несении службы по улице Жибек-жолы около 18:40 остановили автомобиль Lada-21144 за несоблюдение водителем правил пользования ремнем безопасности. Водитель представился сотрудником Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции, показав в своем смартфоне фотографию служебного удостоверения, и попросил сотрудников полиции не составлять административный протокол. Данная видеозапись взята из видеожетона сотрудника Полка патрульной полиции, - пишет официальный интернет-ресурс МВД РК.

Как уточняется, в отношении водителя были составлены протоколы об административных правонарушениях по ч. 2 ст. 230 КоАП РК “Незаключение договора обязательного страхования лицом, обязанным в соответствии с законодательным актом Республики Казахстан об обязательном страховании заключить договор обязательного страхования” и ч. 2 ст. 593 КоАП РК “Несоблюдение правил пользования ремнями безопасности”, а автомобиль был водворен на штрафстоянку.

3 июня 2021 года указанный гражданин уплатил соответствующие штрафы (14 585 тенге, 7292 тенге) по составленным протоколам и забрал автомобиль со штрафстоянки. Кроме того, по факту использования гражданином заведомо подложного документа в настоящее время проводится расследование по ч. 3 ст. 385 УК РК. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере до 160 МРП либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 160 часов, либо арестом на срок до 40 суток.