Назарбаев выразил соболезнование родственникам Мануры Ахметовой

5 июня 2021, 14:12
Фото: Лада

Первый Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев выразил соболезнования в связи с кончиной Мануры Ахметовой, сообщает zakon.kz.

Телеграмма соболезнования родным и близким в связи со смертью известного государственного и общественного деятеля Мануры Ахметовой:

Манура Мергалиевна благодаря своим навыкам и целеустремленности, самоотверженности и трудолюбию из числа казахских женщин смогла подняться до должности министра и занимала должность заместителя председателя Совета Министров Казахской ССР, - говорится в телеграмме.

Было отмечено, что она внесла большой вклад в процветание нашей страны, особенно в развитие социальной сферы, культуры и искусства, образования и просвещения.


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