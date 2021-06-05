В Британии ЛГБТ-активисты требуют отказаться от слова "мама"

Британская организация по защите прав сексуальных меньшинств Stonewall потребовала от всех работодателей в стране отказаться от использования слова "мама". Его, по мнению активистов, давно пора заменить гендерно-нейтральным термином, сообщает zakon.kz.

Как пишет газета The Sun, термин предлагается заменить словосочетанием "родивший родитель".

В письмах, направленных активистами в государственные и частные организации, рекомендуется использовать более "гендерно-нейтральный" язык. В частности, совет заменить "мать" на "родившего родителя" или "беременного сотрудника" был направлен полиции графства Мерсисайд и Эдинбургскому университету.

По мнению Stonewall, использование слов с гендерной окраской может оскорблять транссексуалов.

В противном случае они грозятся исключить компании из своего индекса равенства на рабочем месте, то есть пометить их как гомофобов.

Ранее ЛГБТ-сообщество Нью-Йорка запретило полицейским участвовать в своих парадах. По мнению организаторов шествий, присутствие полиции на мероприятиях не способствует созданию чувства защищенности у участников парадов и может представлять для них угрозу.