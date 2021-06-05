Андрей Крюков переизбран в бюро FINA

Андрей Крюков, президент Федерации водных видов спорта Республики Казахстан в третий раз переизбран в состав главного управляющего органа Международной федерации плавания – бюро исполнительного комитета FINA. За его кандидатуру проголосовали 316 делегатов, сообщает zakon.kz.

Крюков занимает пост члена бюро с 2013 года. В 2017 году он также был назначен Главой мирового водного поло и на этой должности инициировал и в самый короткий срок провёл масштабную реформу данного вида олимпийской программы.

Полномочия нового состава бюро продлятся до 2025 года.

Андрей Крюков, генеральный секретарь НОК РК представляет в бюро FINA Азиатский континент с 2013 года. Также с 2006 года он является вице-президентом Азиатской федерации плавания AASF и входит в руководящие органы других международных спортивных организаций: Олимпийского Совета Азии (OCA), Всемирного антидопингового агентства (WADA), Ассоциации Национальных Олимпийских комитетов (АНОК).