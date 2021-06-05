Более 20 рабочих отравились в столовой на газохимическом комплексе Атырауской области

Инцидент произошел 3 июня. 23 рабочих ТОО "Bazis Construction", работающие на строящемся газохимическом комплексе в Карабатане отравились в столовой, сообщает zakon.kz.

Как пишет azh.kz, их госпитализировали в областную инфекционную больницу, возбуждено уголовное дело.

3 июня в 19.45 в областную больницу №2 с признаками пищевого отравления одновременно поступил 21 рабочий ТОО "Bazis Construction", 4 июня в 01.00 - еще двое. Все пострадавшие госпитализированы. Симптомы отравления – головокружение, рвота, слабость и понос. пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области

Предварительный диагноз - пищевая токсикоинфекция. Самому молодому из отравившихся 20 лет, самому старшему - 49.

Указывается, что рабочие питаются в столовой ТОО "Bazis Construction", кейтеринговой компанией по организации питания является другое ИП. Есть жалобы на организацию питания и антисанитарию.

Сейчас столовая закрыта, там проводится дезинфекция.

Все больные связывают свое отравление с употреблением обеда, на котором были предложены "Суп Манпар", "Суп гороховый", гуляш из говядины, сосиска отварная, куриная грудка запеченная, гречка отварная, макароны, салат из свежей капусты. пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области

По факту начато досудебное расследование по ч.1 статьи 304 УК РК (Нарушение санитарных правил или гигиенических нормативов, повлекшее массовое отравление людей). За остальными более чем 300 рабочими "Bazis Construction" установлено медицинское наблюдение.