Жетысусцы креативно выразили свою любовь к государственным символам РК

Ко Дню государственных символов в Алматинской области проведено более 150 мероприятий. Жители региона выражают свое уважительное отношение к государственным символам через участие в различных акциях, флешмобах и конкурсах, сообщает zakon.kz.

К примеру, сотрудники ряда областных управлений, а также учащиеся средних школ и воспитанника детских садов, одновременно в унисон исполнили государственный Гимн страны.

По словам руководителя управления внутренней политики Алматинской области Рахмета Есдаулетова, такие акции играют большую роль в формировании патриотизма в подрастающем поколении и несут в себе глубокий идейно-духовный смысл.

Данное мероприятие прививает молодому поколению любовь и уважение к Родине, к государственным символам нашей страны. Ведь Флаг, Герб, Гимн являются нашим общим достоянием, главным атрибутом нашего суверенитета. Они – источники формирования казахстанского патриотизма. Мы должны свято чтить наши государственные символы и учить подрастающее поколение уважать историю своей страны, ее победы и гордиться ими. руководитель управления внутренней политики Алматинской области Рахмет Есдаулетов

Затем, в торжественной обстановке сотрудник областного управления Даурен Болат принял присягу государственного служащего. В своей клятве он заверил, что будет верно служить во благо народа.

В этот день особую почесть одному из главных государственных символов страны оказали жители Панфиловского и Жамбылского районов. Государственный Флаг установили на 6-метровый флагшток в сельском округе Жамбыл, а в селе Турпан возвысили его на 13 метров.

Помимо этого, юные художники из Талдыкоргана ко Дню государственных символов в конкурсе "Объективтегі ART әлем" выразили свое патриотическое видение в креативных рисунках. В ходе мероприятия также малыши из детского сада №45 исполнили Гимн РК. Безусловно, исполнение Гимна вызвало в душах детей высокое чувство гордости и радости, что живут они в великой стране - независимом Казахстане. Организаторами данного мероприятия выступило КГУ "Jetisý media" управления внутренней политики Алматинской области.

В свою очередь, КГУ "Қоғамдық келісім" почтили государственный Флаг, подняв его на воздушном шаре на высоту птичьего полета.

Отметим, все проведенные мероприятия воспитывают у населения нравственно-патриотические чувства, прививают любовь и уважение к государственной символике.