Грузовик снес в Семее часть моста

Грузовой автомобиль двигался по улице Кабанбай батыра в Семее и не вписался в проем железнодорожного моста, сообщает zakon.kz.
В результате аварии фрагменты сооружения рухнули на дорогу, передает Arnapress.kz.
Инцидент произошел 5 июня в 22:20. В полиции Семея отметили, что водитель грузовика не учел высоты моста.
Водитель нарушил требования дорожного знака и допустил наезд на перекрытия железнодорожного путепровода. На данный момент коммунальными службами оценивается причиненный ущерб. Водитель будет привлечен к административной ответственности. управление полиции Семея
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