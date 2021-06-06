Грузовик снес в Семее часть моста

6 июня 2021, 00:37
Фото: arnapress.kz

Грузовой автомобиль двигался по улице Кабанбай батыра в Семее и не вписался в проем железнодорожного моста, сообщает zakon.kz.

В результате аварии фрагменты сооружения рухнули на дорогу, передает Arnapress.kz.

Инцидент произошел 5 июня в 22:20. В полиции Семея отметили, что водитель грузовика не учел высоты моста.

Водитель нарушил требования дорожного знака и допустил наезд на перекрытия железнодорожного путепровода. На данный момент коммунальными службами оценивается причиненный ущерб. Водитель будет привлечен к административной ответственности. управление полиции Семея


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